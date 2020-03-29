Близится к завершению реконструкция пинского моста

Источник материала: Пинский Вестник

Пожалуй, ни одной стройке города не уделялось столько внимания, как этой. И вот многомесячный марафон вышел на финишную прямую.



Минул без малого год, как движение автотранспорта было переведено на временное наплавное сооружение. Затем началась разборка пришедших в негодность конструкций моста, а осенью берега вновь соединили, скрепив в прямом смысле стальной хваткой русловых пролетов. Ходу работ способствовала теплая зима и низкие уровень воды в реки. Две весны не было паводка.







Собственно, теперь от прежнего сооружения, функционирующего почти пятьдесят лет лет, остались только основания опор, и то скрытые за толщей усиленного бетона. В январе-феврале на короткое время пустили по мосту автранспорт в связи с прокладкой ливневки.

- Сейчас стоит задача в апреле убрать понтон и начать постоянное движение по мосту, - отмечает заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский, представляющий интересы города на строительстве. – Одновременно ведутся отделочные работы, в том числе и облицовка стен, говорятся спуски. Еще многое предстоит выполнить по очистке русла и приведению в порядок прибрежной территории. Ведь чтобы «добраться» до русловых опор и уменьшить расстояние для обеспечения наплавной переправы, пришлось насыпать грунт до середины реки. А чтобы появление обновленного моста стало памятным событием, в мае планируется провести торжественное мероприятие по его официальному открытию.







Напомним, что в 2018 году по результатам выполненного специалистами ГП «БелдорНИИ» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь обследования технического состояния моста было установлено, что речные пролеты нуждаются в ремонтно-восстановительных мероприятиях, возникшие вследствие длительной эксплуатации под увеличившейся нагрузкой дефекты влияют на грузоподъемность и состояние несущих конструкций. Движение здесь становилось опасными. В предписании научно-исследовательского института определен срок переустройства мостового полотна - не позднее 2021 года.







Так что мостостроители, проектировщики, речники справились вовремя. Хотя изначально называли и более ранние сроки. Но возник ряд причин ряда причин, в том числе необходимость усилить русловые опоры, о чем не было предусмотрено изначально. На августовской пресс-конференции председатель облисполкома Анатолий Лис сослался на позднее начало финансирования и множественные работы на подобных

объектах

Брестчины и всей Беларуси.

Теперь праздник будет и на нашей улице, вернее, мосту.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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