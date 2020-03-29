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«Божественная красота!»: Ани Лорак покорила подписчиков фотографиями в полупрозрачном свадебном платье

29.03.2020 09:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Божественная красота!»: Ани Лорак покорила подписчиков фотографиями в полупрозрачном свадебном платье

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями в свадебном полупрозрачном платье.

Исполнительница опубликовала снимки с необычной фотосессии. Лорак примерила на себя романтичный свадебный наряд. Прозрачное платье в пол, расшитое цветами, восхитило поклонников.

Платье идеально подчеркнуло хорошую фигуру 42-летней певицы. К образу стилисты гармонично подобрали нюдовые туфли на шпильке и длинные сияющие серьги. Также Ани Лорак сделали укладку с легкими волнами, а визажисты акцентировали макияж на глазах.

Поклонники певицы восхитились образом и оставили приятные комментарии: «Какая же вы красивая. Глаз не оторвать, такой нежный образ», «Божественная красота!», «Шикарное платье и вы шикарны», «Эталон женственности и красоты».

Фото: instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями в свадебном полупрозрачном платье. Исполнительница опубликовала снимки с необычной...
 
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