|
«Божественная красота!»: Ани Лорак покорила подписчиков фотографиями в полупрозрачном свадебном платье
Источник материала: ОНТ
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в
Исполнительница опубликовала снимки с необычной фотосессии. Лорак примерила на себя романтичный свадебный наряд. Прозрачное платье в пол, расшитое цветами, восхитило поклонников.
Платье идеально подчеркнуло хорошую фигуру 42-летней певицы. К образу стилисты гармонично подобрали нюдовые туфли на шпильке и длинные сияющие серьги. Также Ани Лорак сделали укладку с легкими волнами, а визажисты акцентировали макияж на глазах.
Поклонники певицы восхитились образом и оставили приятные комментарии: «Какая же вы красивая. Глаз не оторвать, такой нежный образ», «Божественная красота!», «Шикарное платье и вы шикарны», «Эталон женственности и красоты».
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Божественная красота!»: Ани Лорак покорила подписчиков фотографиями в полупрозрачном свадебном платье
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями в свадебном полупрозрачном платье. Исполнительница опубликовала снимки с необычной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)