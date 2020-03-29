Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься

unian.net Появился долгосрочный прогноз магнитных бурь на ближайшее 28 дней. Специалисты рассказали, ждать ли украинцам метеоудара накануне Пасхи 2020. Геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину в частности 15 апреля, на предпасхальной неделе. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пишет





Магнитные бури в апреле: когда нас ждут опасные дни накануне Пасхи





Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля, но он не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. Речь идет о желтом уровне опасности — геомагнитном возмущении.







