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Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься

29.03.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля.

Появился долгосрочный прогноз магнитных бурь на ближайшее 28 дней. Специалисты рассказали, ждать ли украинцам метеоудара накануне Пасхи 2020. Геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину в частности 15 апреля, на предпасхальной неделе. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, пишет unian.net

Магнитные бури в апреле: когда нас ждут опасные дни накануне Пасхи 

Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля, но он не будет дотягивать до уровня магнитной бури G1. Речь идет о желтом уровне опасности — геомагнитном возмущении.


Календарь магнитных бурь на апрель 2020 / tesis.lebedev.ru 

При таком прогнозе украинцам в принципе нечего бояться. Но геомагнитные колебания перед Пасхой 2020 будут ощущаться метеозависимыми людьми.  

Как уберечься от влияния магнитных бурь 

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

  • накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться; 
  • не переедать, отказаться от жирной пищи; 
  • не пить алкоголь; 
  • отказаться от кофе и заменить его травяными чаями; 
  • отказаться от интенсивных тренировок; 
  • больше гулять на свежем воздухе.
 
 
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Во втором месяце весны геомагнитный шторм придется на 15 апреля.
 
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