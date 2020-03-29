«Ежедневник» объявляет о временной смене концепции

Источник материала: Ежедневник

Прошло несколько дней с задержания редактора «Ежедневника» Сергея Сацука. Была маленькая надежда, что его отпустят. Но с пятницы 27 марта руководитель нашего издания помещен под арест в СИЗО №1 на улице Володарского.

В его доме прошел обыск и была изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука. Обыск прошел и в редакции «Ежедневника», практические все его сотрудники были вызваны на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

В связи с этим редакция «Ежедневника» объявляет о временной смене концепции. Отныне на портале будет публиковаться только информация (собственные материалы и материалы других СМИ), относящиеся к «Делу Сергея Сацука». Все они будут собраны в специальном разделе, в котором мы будем тщательно и подробно фиксировать ход этого дела.