ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий

29.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Каждому в жизни случается иногда грустить. Даже если всё хорошо, жизнь – полная чаша, есть семья, друзья, любимая работа и собственный коттедж. Грусть может подкрасться незаметно и напасть. 

Правильным решением будет укутаться в плед, заварить чашечку чая или кофе, взять печенье и начать смотреть сериалы. Однако некоторые люди предпочитают включить грустную музыку, читать очень грустную книгу и вспоминать всё плохое, что случилось в жизни. 

Если вдруг вам тоже очень захотелось погрустить, то самое время выбрать какую-нибудь тоскливую песню и посмотреть на эти наполненные печалью фотографии. 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: twitter.com/mediumwilly 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/TvoryDobro 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/avangarv 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/Shelldonkuper 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/StatusDay 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/BC3472 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/Bubugaga 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/Ml.Vinny 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/asaman 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/kadafi95 

Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Фото: pikabu.ru/Stasique 

Если после просмотра этих фотографий появилось желание взбодриться, у нас есть коллекция забавных оптических иллюзий.

Взглянуть на смешные снимки можно здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждому в жизни случается иногда грустить. Даже если всё хорошо, жизнь – полная чаша, есть семья, друзья, любимая работа и собственный коттедж. Грусть может...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ежедневник» объявляет о временной смене концепции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика