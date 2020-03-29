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Когда стало очень грустно. Показываем 11 наполненных печалью фотографий
Источник материала: СТВ
Каждому в жизни случается иногда грустить. Даже если всё хорошо, жизнь – полная чаша, есть семья, друзья, любимая работа и собственный коттедж. Грусть может подкрасться незаметно и напасть.
Правильным решением будет укутаться в плед, заварить чашечку чая или кофе, взять печенье и начать смотреть сериалы. Однако некоторые люди предпочитают включить грустную музыку, читать очень грустную книгу и вспоминать всё плохое, что случилось в жизни.
Если вдруг вам тоже очень захотелось погрустить, то самое время выбрать какую-нибудь тоскливую песню и посмотреть на эти наполненные печалью фотографии.
Если после просмотра этих фотографий появилось желание взбодриться, у нас есть коллекция забавных оптических иллюзий.
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Каждому в жизни случается иногда грустить. Даже если всё хорошо, жизнь – полная чаша, есть семья, друзья, любимая работа и собственный коттедж. Грусть может...
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