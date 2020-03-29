Коронанефть. Москва идёт на уступки, но Минску этого уже мало

А там события не менее интересные. Оказавшись перед лицом проблемы потери рынка, Россия решила пойти на условия Беларуси. Предоставляется скидка на “премию” поставщикам, а остаток премии правительство РФ намерено компенсировать своим производителям. Вроде всё прекрасно, Минск получает то, что хотел – нефть без премии и без экспортных пошлин в объёмах “сколько захочешь”.





Но конфликт вновь разгорается. Дело в том, что Путин идёт на уступки ради того, чтобы в первую очередь российские государственные компании получали рынок сбыла. Тогда и прибыль от продажи и налоги и даже компенсация премии идёт правительству РФ. Это как переложить деньги из одного кармана в другой. Минск на это не согласен. Ему удобней, чтобы торговали компании, близкие к олигарху Михаилу Гуцериеву. Тогда Правительству РФ достаются только налоги. А прибыль, компенсация премии Гуцериеву. Который, учитывая сложные отношения с Путиным, предпочитает вкладывать деньги вне России – в том числе в свои калийные и IT-проекты на территории Беларуси.





Второй аспект – продолжит ли Минск искать альернатиру российским поставкам. За первые три месяца 2020 года стабильных объёмов нет – обходятся разовыми сделками. Но с точки зрения отработки логистики, хода переговоров с потенциальными поставщиками, прогресс есть.