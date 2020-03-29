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Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске
Источник материала: Партизан
Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске с вероятностью 60-70%. Об этом корреспонденту агентства
Согласно данным метеорологов, в понедельник в столице установится облачная погода. Температура воздуха составит +2…+4°C. Прогнозируется северный ветер — 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -1…-3°C.
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Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске с вероятностью 60-70%. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белгидромете.
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