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Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске

29.03.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске с вероятностью 60-70%. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белгидромете.

Согласно данным метеорологов, в понедельник в столице установится облачная погода. Температура воздуха составит +2…+4°C. Прогнозируется северный ветер — 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -1…-3°C.
 
Теги: Минск
 
 
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Мокрый снег ожидается ночью и утром 30 марта в Минске с вероятностью 60-70%. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белгидромете.
 
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