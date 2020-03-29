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Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь по количеству тестов на душу населения на девятом месте в мире. Такой охват стал возможен благодаря оперативной разработке собственных тест-систем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Более того, возможность страны производить тест-системы и, соответственно, производить большое количество тестирования – это тоже очень важно.
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Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии
Новости Беларуси. Беларусь по количеству тестов на душу населения на девятом месте в мире. Такой охват стал возможен благодаря оперативной разработке собственных...
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