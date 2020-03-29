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Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии

29.03.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь по количеству тестов на душу населения на девятом месте в мире. Такой охват стал возможен благодаря оперативной разработке собственных тест-систем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
То, что все меры санитарно-эпидемического характера были начаты в Беларуси на раннем этапе возникновения эпидемии, когда она еще не пришла в Беларусь, это сыграло свою роль. Благодаря этому, может быть, сейчас достаточно ограниченное количество случаев в стране.

Более того, возможность страны производить тест-системы и, соответственно, производить большое количество тестирования – это тоже очень важно.

Рекорд – 900 тестов за сутки. Посмотрите, как в Беларуси проводят анализы на COVID-19

Представитель ВОЗ: свою роль сыграло то, что в Беларуси меры приняты на раннем этапе возникновения эпидемии

Люди в материале: Батыр Бердыклычев

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь по количеству тестов на душу населения на девятом месте в мире. Такой охват стал возможен благодаря оперативной разработке собственных...
 
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