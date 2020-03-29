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Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:
Финал – это финал, апогей сезона. Работаем все на победу, нам некогда сейчас расстраиваться. Проанализируем все, что не получилось, и готовимся к выездной серии.
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Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в...
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