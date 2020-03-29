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Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

29.03.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:
Акцентировали внимание на том, что сегодняшний матч не будет продолжением вчерашнего, предупреждали, что будет намного сложнее. Тем не менее, неплохо начали игру, в принципе, делали правильные вещи, забили, но потом, к сожалению, сами позволили сопернику вернуться в игру и перевернуть ее – наши ошибки и оплошности позволили это сделать. Как говорится, начинаем сначала.

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Финал – это финал, апогей сезона. Работаем все на победу, нам некогда сейчас расстраиваться. Проанализируем все, что не получилось, и готовимся к выездной серии.

Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

Люди в материале: Александр Макрицкий, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в...
 
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