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Юрий Файков о победе во втором матче с «Юностью»: мы думали, что так будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После первого матча с «Юностью» Юрий Файков меньше чем за сутки успел перенастроить команду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Юрий Файков, главный тренер ХК «Шахтер»:
Я вчера на пресс-конференции сказал, что в третьем периоде мы выглядели уже намного свежее. Но там ваш коллега с видом знатока большого сказал: «Как же так, этого не может быть».
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Новости Беларуси. После первого матча с «Юностью» Юрий Файков меньше чем за сутки успел перенастроить команду, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Юрий...
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