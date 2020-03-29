Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу





пишет "Коммерсант". Сегодня мэр Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы России. Для всех жителей Москвы независимо от возраста начиная с завтрашнего дня вводится домашний режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в некоторых случаях, в частности для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеки и для выгула собаки,"Коммерсант".





В указе также говорится: «Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном правительством Москвы».





На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы». Вид спецпропусков, порядок их выдачи и способ получения будут установлены отдельным актом правительства Москвы. «До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков»,— говорится на сайте мэра.