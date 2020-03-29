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Власти Москвы в ближайшие дни введут спецпропуска для выхода на улицу
Источник материала: Партизан
В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила выдачи документа установят в ближайшее время.
Сегодня мэр Собянин расширил режим самоизоляции для жителей столицы России. Для всех жителей Москвы независимо от возраста начиная с завтрашнего дня вводится домашний режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в некоторых случаях, в частности для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеки и для выгула собаки,
В указе также говорится: «Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном правительством Москвы».
На сайте мэра Москвы приводятся слова Сергея Собянина: «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы». Вид спецпропусков, порядок их выдачи и способ получения будут установлены отдельным актом правительства Москвы. «До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков»,— говорится на сайте мэра.
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В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Правила...
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