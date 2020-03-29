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«Жонглирование, эквилибристика и разговоры». Как развлекают себя туристы, застрявшие в хостеле Перу во время карантина
Источник материала: СТВ
Новости Перу. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постояльцы хостела в Перу рассказали, чем занимаются на карантине.
Сантьяго Лютера:
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«Жонглирование, эквилибристика и разговоры». Как развлекают себя туристы, застрявшие в хостеле Перу во время карантина
Новости Перу. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на...
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