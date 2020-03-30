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Как в домашних условиях избавиться от боли в горле: 10 эффективных средств

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в домашних условиях избавиться от боли в горле: 10 эффективных средств

Боль, сухой кашель и першение в горле – первый признак простуды, побочный эффект сорванных голосовых связок или признак более серьезной инфекции. При серьёзной форме протекания болезни – лучше сразу обратиться к врачу. Однако вылечить неприятные симптомы можно и в домашних условиях. Эти домашние средства от боли в горле эффективно заменят дорогие лекарства из аптеки. 

  1. Полоскание солёной водой. 
    Соль помогает смыть бактерии. Для приготовления раствора для полоскания необходимо растворить половину чайной ложки соли в чашке теплой воды. Полоскать горло этой смесью нужно 3 - 4 раза в день, после чего выпивать воду. Если соленый вкус слишком неприятен, можно добавить ложку мёда.
     
  2. Чесночный чай. 
    Чеснок – естественный антибиотик, который содержит антиоксиданты. Они укрепляют иммунитет и предотвращают заражение. Для приготовления чая порежьте свежий чеснок на ломтики, поместите их в кружку, залейте кипяченой водой и дайте настояться.
    Пока вода ещё не остыла, удалите кусочки чеснока и добавьте немного заварки, чтобы улучшить вкус (и запах). Можно добавить какой-либо натуральный подсластитель.
     
  3. Чай с корицей
    Корица богата антиоксидантами. Ее сладкий аромат помогает открывать пазухи носа, поэтому при простуде она особенно полезна. Корица уменьшает выработку слизи, это поможет лучше дышать.
  4. Куриный бульон
    Натрий в бульоне имеет противовоспалительные свойства. Поэтому при больном горле, он может на некоторое время обеспечить облегчение.
     
  5. Имбирная вода
    Имбирь является отхаркивающим средством, он помогает разжижать и отхаркивать слизь из дыхательной системы. Он действует как противовоспалительное средство и борется с плохими бактериями, а также улучшает циркуляцию крови, увеличивает поток кислорода и выводит токсины. Возьмите свежий корень имбиря, тщательно вымойте его, очистите, нарежьте на мелкие кусочки, подробите молотком. Вскипятите воду, добавьте имбирь. После снятия с огня можно добавить мед.

  6. Увлажнитель
    Увлажнители решают проблему сухого воздуха, что облегчает дыхание и боль в горле. Можно добавить масло эвкалипта либо любое другое эфирное масло.
  7. Яблочный уксуc
    Уксус богат кислотой, которая эффективна при уничтожении бактерий. Смешайте 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 столовую ложку меда и 1 стакан очень теплой воды. Если вкус слишком неприятен, то можно попробовать смешать 2 столовые ложки уксуса с половиной чашки теплой воды и полоскать горло раз в день вместо этого.

  8. Теплый компресс на горло
    При боли в спине многие ставят себе горячий компресс или просто грелку. С горлом все работает точно так же. Можно попробовать теплый компресс, например, небольшую грелку, бутылку с горячей водой или теплую влажную ткань. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

  9. Ложка меда
    Противомикробные свойства меда могут помочь быстрее выздороветь. Согласитесь, ложка мёда – это более приятно, чем пить уксус или солёную воду.
     
  10. Фруктовый лед
    Вопреки всем стереотипам, холодное мороженое может временно облегчить боль в горле. Однако это относится только к фруктовому льду. Поскольку молочные продукты могут ухудшить боль в горле.

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Боль, сухой кашель и першение в горле – первый признак простуды, побочный эффект сорванных голосовых связок или признак более серьезной инфекции. При серьёзной...
 
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