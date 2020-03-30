Врачи назвали полезную альтернативу мясу

Источник материала: ОНТ

Сегодня очень многие люди отказываются от мяса. Однако далеко не всем это идёт на пользу. Профессор из Университета штата Пенсильвания диетолог Пенни Крис-Этертон рассказал о снижающей холестерин белковой пище, которая заменит мясо. Об этом пишет Medicalxpress.com .

Люди, которые отказываются от мяса, предпочитают растительную пищу, полагая, что такие продукты полезнее для здоровья сердца. Лучшей заменой мяса являются бобовые (фасоль, нут, чечевица) и орехи.

Эти растительные продукты являются естественным источником белка и клетчатки, полезной для кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Исследования показали, что употребление бобовых связано со снижением уровня холестерина и уменьшением риска сердечных заболеваний.

Важно знать, что бобовые также содержат лектины, которые могут мешать усвоению кальция, железа, фосфора и цинка. Однако правильное приготовление поможет решить эту проблему.

Значительно уменьшить количество лектинов помогает замачивание бобов (минимум на 4 часа) перед приготовлением еды, а также длительная термическая обработка — варка или тушение.

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