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Врачи назвали полезную альтернативу мясу

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи назвали полезную альтернативу мясу

Сегодня очень многие люди отказываются от мяса. Однако далеко не всем это идёт на пользу. Профессор из Университета штата Пенсильвания диетолог Пенни Крис-Этертон рассказал о снижающей холестерин белковой пище, которая заменит мясо. Об этом пишет Medicalxpress.com.

Люди, которые отказываются от мяса, предпочитают растительную пищу, полагая, что такие продукты полезнее для здоровья сердца. Лучшей заменой мяса являются бобовые (фасоль, нут, чечевица) и орехи. 

Эти растительные продукты являются естественным источником белка и клетчатки, полезной для кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Исследования показали, что употребление бобовых связано со снижением уровня холестерина и уменьшением риска сердечных заболеваний. 

Важно знать, что бобовые также содержат лектины, которые могут мешать усвоению кальция, железа, фосфора и цинка. Однако правильное приготовление поможет решить эту проблему. 

Значительно уменьшить количество лектинов помогает замачивание бобов (минимум на 4 часа) перед приготовлением еды, а также длительная термическая обработка — варка или тушение.

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Сегодня очень многие люди отказываются от мяса. Однако далеко не всем это идёт на пользу. Профессор из Университета штата Пенсильвания диетолог Пенни Крис-Этертон...
 
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