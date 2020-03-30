Рейс из Сочи сел в «Шереметьево» после сигнала об отказе двигателя

Источник материала: ОНТ

Самолёт Сочи - Москва благополучно сел в аэропорту «Шереметьево». В самолёте сработал датчик неисправности левого двигателя. Об этом сообщают РИА Новости .

Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи - Москва. На борту 154 пассажира и семь членов экипажа. По сообщению экстренных служб, борт приземлился в штатном режиме в 23.45.

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