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Рейс из Сочи сел в «Шереметьево» после сигнала об отказе двигателя

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рейс из Сочи сел в «Шереметьево» после сигнала об отказе двигателя

Самолёт Сочи - Москва благополучно сел в аэропорту «Шереметьево». В самолёте сработал датчик неисправности левого двигателя. Об этом сообщают РИА Новости.  

Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи - Москва. На борту 154 пассажира и семь членов экипажа. По сообщению экстренных служб, борт приземлился в штатном режиме в 23.45.

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Самолёт Сочи - Москва благополучно сел в аэропорту «Шереметьево». В самолёте сработал датчик неисправности левого двигателя. Об этом сообщают РИА Новости.   Boeing 737...
 
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