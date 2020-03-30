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Рейс из Сочи сел в «Шереметьево» после сигнала об отказе двигателя
Источник материала: ОНТ
Самолёт Сочи - Москва благополучно сел в аэропорту «Шереметьево». В самолёте сработал датчик неисправности левого двигателя. Об этом сообщают
Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи - Москва. На борту 154 пассажира и семь членов экипажа. По сообщению экстренных служб, борт приземлился в штатном режиме в 23.45.
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Самолёт Сочи - Москва благополучно сел в аэропорту «Шереметьево». В самолёте сработал датчик неисправности левого двигателя. Об этом сообщают РИА Новости. Boeing 737...
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