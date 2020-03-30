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Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Грейпфрут полезен для организма. Этот фрукт богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он имеет низкую калорийность и содержит большое количество клетчатки, именно поэтому этот фрукт часто используют люди, которые контролируют свой вес или хотят похудеть. Употребление грейпфрута в сочетании с приемом некоторых лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму. Вплоть до летального исхода, сообщает онлайн-газета SasaPost.

В самом грейпфруте содержатся активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови. Сбой функции P45 приводит к накапливанию медикоментов в человеческом организме, количество которых может нести опасность для здоровья. Или, наоборот, эффективность лекарств может снижаться из-за слишком низкой концентрации.

Грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения различных заболеваний, среди которых статины, антиаритмические и обезболивающие препараты, лекарства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и противозачаточные таблетки.

Сочетание перечисленных препаратов с большим количеством грейпфрутов может негативно воздействовать на организм человека. Это может привести к нарушению сердечного ритма, внезапной остановке сердца, образованию тромбов, повреждению почек, поражению костного мозга и разрушению мышечных волокон.

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Грейпфрут полезен для организма. Этот фрукт богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он имеет низкую калорийность и содержит большое количество клетчатки,...
 
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