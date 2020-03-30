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«Я хорошо выгляжу?»: девочка опробовала мамин автозагар и сразу же пожалела об этом

30.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я хорошо выгляжу?»: девочка опробовала мамин автозагар и сразу же пожалела об этом

11-летняя школьница нашла мамин автозагар и решила испытать его на себе. Внешний вид шокировал мать девочки. Об этом сообщает Unilad.

Пейдж Уилкинсон вместе со своей семьёй уже неделю находится дома из-за карантина. Занятия в школе отменены, а мама в вынужденном отпуске. Школьница решила себя немного развлечь.

Пейдж нашла мамин автозагар и решила испытать его на себе. Все это она сделала в тайне от 31-летней Кимберли Харрисон, а потом отправилась показать ей результат.

Мама была в шоке от внешнего вида своей 11-летней дочери. Благо, у женщины оказалось отличное чувство юмора. Она успела включить камеру, чтобы записать результат бьютипроцедур на видео. После она поделилась роликом в соцсетях, который быстро стал популярным. 

Девочка впервые попробовала автозагар, но когда поняла, что все пошло не так, спросила у мамы: «Я хорошо выгляжу?». Женщина не смогла сдержать смех и отправила девочку в душ, пока крем не впитался.


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11-летняя школьница нашла мамин автозагар и решила испытать его на себе. Внешний вид шокировал мать девочки. Об этом сообщает Unilad. Пейдж Уилкинсон вместе со своей...
 
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