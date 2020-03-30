Урок юридической грамотности для начинающих, на примере «дела Сацука»

Источник материала: Ежедневник

Так как не все обладают необходимыми юридическими знаниями для оценки ситуации вокруг ареста Сергея Сацука, а также со слабой надеждой на то, что все происходящее является лишь ошибкой, редакция «Ежедневника» публикует настоящий урок.

Для того, чтобы каждый мог усвоить этот простой урок, разберем по составляющим, что же представляет собой сайт ej.by.

С одной стороны сайт ej.by - это средство массовой информации, то есть информационный ресурс «Ежедневник».

С другой стороны – это коммерческое общество с дополнительной ответственностью «Интер-Смит», которому собственно и принадлежит доменное имя, а также сайт и информационный ресурс «Ежедневник».

Вот в этой своей второй части сайт ej.by ничем не отличается от обыкновенного интернет-магазина, который продает те или иные товары, работы или услуги. Для лучшего усвоения настоящего урока введем единый термин для товаров, работ и услуг – «товары», как например, сделано в законе «О рекламе».

Какие именно товары продавал и продает «интернет-магазин» ej.by можно ознакомиться здесь. Или прямо на сайте можно открыть раздел «Рекламные и иные услуги» и скачать прейскурант. Среди реализуемых товаров имеются, в том числе «написание статьи» (150 рублей +НДС), размещение статьи на сайте (от 50 до 800 рублей в зависимости от рубрики +НДС). Если вопрос касается не рекламной статьи, то к цене применяется коэффициент «2».

Вся эта информация была и есть в открытом доступе на сайте ej.by. Этот товар реализовывался и в 2020 году, и в 2019, и в 2018 и в 2017 и так далее. Задача «интернет-магазина» зарабатывать деньги, чтобы обеспечить работу информационного ресурса «Ежедневник». Точно также работают все независимые СМИ, которые не получают бюджетных дотаций.

А теперь коснемся объективной стороны того, в чем собственно обвиняют Сергея Сацука, допустив, что у правоохранительных органов есть 100-процентные доказательства этого. Так как официального заявления со стороны ДФР после задержания Сергея не последовало, используем заявление ДФР из репортажа «Беларусь 1» от 22 августа 2019 года. Процитируем его дословно: «По инициативе Виктора Медведского за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США Сергеем Сацуком, являющимся главным редактором электронной газеты «Ежедневник», подготовлена и в январе 2019 года размещена на сайте ej.by статья «Коррупция Минздрава: Как в Беларуси зарабатывают на крови». Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями подозреваемых, а также материалами проведенных оперативно-розыскных мероприятий…».

То есть Виктор Медведский заплатил Сергею Сацуку 5 тысяч долларов за написание статьи и ее размещение на сайте ej.by, то есть по факту заплатил за реализованный ему товар, который постоянно реализовывается ОДО «Интер-Смит». При этом реальная стоимость данного товара по прейскуранту ОДО «Интер-Смит» составляет 2280 рублей, включая НДС (150 рублей (написание) +800 рублей (размещение на супер-главной странице) х 2 (коэффициент за не рекламную статью) +20% (НДС).

Что можно сказать по этому поводу Сергею Сацуку, как директору ОДО «Интер-Смит», который должен продавать как можно больше товара и как можно дороже?

МОЛОДЕЦ! Сумел продать товар в 10 раз дороже его прейскурантной стоимости и это при том, что прейскурант находится в открытом доступе.

Что можно сказать по этому поводу ДФР?

Остальные эпизоды «взяток» и доказательства их совершения следует искать в бухгалтерских документах ОДО «Интер-Смит». Там есть акты и счета, свидетельствующие о подготовке и размещение на сайте ej.by статей за денежные вознаграждения. С момента создания ОДО «Интер-Смит» сотню эпизодов можно найти. Там, конечно же, везде был безналичный расчет, а не белые конверты. Но откроем секрет, квалификация денежного вознаграждения как взятки, никак не зависит от формы этого вознаграждения.

Но на «Ежедневнике» останавливаться не стоит. Можно привлечь к уголовной ответственности всех субъектов хозяйствования, которые реализуют товар за денежное вознаграждение. Особенно обратить внимание на общепит, где ежедневно гуляют «конверты» с чаевыми.

Конечно же, два последних абзаца - это сарказм.

А урок юридической грамотности для начинающих заключается в том, что реализация за денежное вознаграждение услуги по написанию статьи и ее размещению на сайте ej.by, не является взяткой, а является повседневной хозяйственной деятельностью ОДО «Интер-Смит». Реализация этой услуги за «конверт» максимум тянет на административное правонарушение по ст.12.18 КоАП РБ (нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров, работ и услуг за наличный расчет). Возможно, в зависимости от обстоятельств, можно притянуть «за уши» не уплату налогов, но учитывая сумму – это опять же административное правонарушение (ст.13.6 КоАП РБ). Но даже к административной ответственности Сергея Сацука привлечь уже нельзя, так как истекли сроки привлечения к административной ответственности (6 месяцев с момента обнаружения правонарушения).

И это, напомним, при условии, что есть 100% доказательство того, что Сергей Сацук действительно принял в конверте 5 тыс. долларов за подготовку и размещение статьи на ej.by. А в этом есть БОЛЬШИЕ сомнения.

Так, в том же репортаже канала «Беларусь 1», в эпизоде, где показана оперативная съемка с участием Сергея Сацука он конкретно говорит: «Много обращений, на самом деле. И со стороны бизнеса, и со стороны других, кто готов оказать поддержку журналистским расследованиям. Я вот опубликовал, если хотите, кидайте туда деньги».

Исходя из этого совершенно очевидно, что и Виктор Медведский предлагал и Сергей Сацук воспринимал соответствующий конверт не как вознаграждение за написание и размещение статьи «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови», а как пожертвование на будущие журналистские расследования.

Тут следует дополнительно пояснить, что как раз в этот день, когда проводилась оперативная съемка, Сергей Сацук на сайте «Ежедневник» опубликовал информационную статью «Если надоела системная коррупция в Беларуси», в которой объявил о сборе средств на поддержку журналистских расследований. В этой статье он указал реквизиты для перечисления, денег, указал, что этот сбор денег его личная инициатива, никак не связанная с «Ежедневником», указал реквизиты, куда можно жертвовать деньги. Поэтому он и говорит: «Я вот опубликовал, если хотите, кидайте туда деньги». Кидайте туда – это реквизиты, указанные в публикации.

Кроме этого, Сергей Сацук особо выделил условия такого пожертвования, цитата: «Хочу особо отметить, что ни одно физическое или юридическое лицо, которое окажет поддержку в проведении расследований, не получает никаких прав диктовать какие расследования проводить, что писать и как писать. Это будет исключительно добровольное пожертвование без каких-либо обязательств с моей стороны».

На этом пока все. Первый урок юридической грамотности для начинающих окончен. Надеемся, что его усвоили и сотрудники ДФР. До этого урока еще можно было списать все происходящее беззаконие, как недоразумение, как ошибка исполнителей. Но поскольку пробелы в юридических знаниях устранены, предлагаем ДФР прекратить "охоту на ведьм", незамедлительно освободить Сергея Сацука и прекратить уголовное дело в отношении его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.