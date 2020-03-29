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«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?
Источник материала: СТВ
Новости Италии. С грустью, но пониманием стараются ради общей безопасности соблюдать запреты в Италии, где ситуация крайне тяжелая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Светлана Стагурская:
Для того, чтобы ехать за продуктами, ты должен заполнить такой бланк.
Здесь линия «стоп»: нужно ждать, пока меня пригласят внутрь магазина. Очередь, должны быть на расстоянии. Как вы видите, с туалетной бумагой у итальянцев все в порядке.
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«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?
Новости Италии. С грустью, но пониманием стараются ради общей безопасности соблюдать запреты в Италии, где ситуация крайне тяжелая, сообщили в программе «Неделя»...
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