Вещий сон: мужчина поделился с женой сном и узнал об её измене

Источник материала: ОНТ

Сны – нередко могут стать ответом на какой-то вопрос. Так случилось и с пользователь Reddit с ником @low124, который поделился историей о том, как увидел сон о неверности жены. Он решил рассказать ей об этом. Однако сон оказался вещим: мужчина случайно выяснил, что она действительно ему изменяет.

По словам мужчины, он не придал никакого значения сну и пошел пить утренний кофе. Когда его жена проснулась и спустилась в ту же комнату, он в шутку спросил, почему она изменяет. Однако женщина отреагировала на «шутку» довольно странно: она изменилась в лице и задала вопрос, как он узнал об измене.

Повисла неловкая пауза. Мужчина молча собрался на работу и ушёл. С тех пор жена безостановочно пишет и звонит ему, но он не хочет с ней разговаривать. Автор поста признался, что не знает, как поступить, и обратился за советом к пользователям Reddit.

Пользователи посоветовали всё же дать возможность женщине объясниться. Взять трубку и выслушать её. Другой пользователь рекомендовал ему переночевать у друзей, а на следующий день, когда чувства немного улягутся, все-таки поговорить с супругой.

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