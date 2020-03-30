«Дети с радостью их делают». Как в Бресте дают вторую жизнь папирусным свиткам

Источник материала: Виртуальный Брест

Времена папирусных свитков давно прошли. Однако интерес к старым традициям не угасает.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Сотрудники детской городской библиотеки Пушкина Тамара Бельцевич и Екатерина Артемчик дают вторую жизнь папирусным свиткам. И пусть они отличны от тех, что были в древности, но не менее интересны. Изготовление их так увлекло, что мои собеседницы начали проводить мастер-класс для маленьких читателей.







«Дети с радостью их делают, — говорит Тамара Бельцевич.—Им нравится «старить» бумагу, мять ее, а затем наносить рисунок или текст. Написать на нем можно и свою родословную, скрепить печатью —тогда получится семейная книга. К нам часто присоединяются родители».



Удивительное растение



Во время мастер-класса можно не только сделать свиток, но и познакомиться с историей его возникновения.







«Сейчас лишь единицы знают, как изготовлялись папирусные свитки, — продолжает Тамара Бельцевич. — Для этого использовали сердцевину стебля папируса, резали его на тонкие продольные полосы, которые укладывали на доску, смоченную илистой водой. А сверху поперек накладывали другой слой продольных полосок. Вода высыхала, и липкий ил склеивал их. Затем полоски вновь смачивали водой, отбивали молотками, разглаживали раковинами или слоновьими бивнями, клали под пресс и высушивали. К примеру, из стеблей молодого папируса получался светло-желтый цвет, из более зрелого растения —темно-желтый. Готовые куски обрезали и склеивали между собой, а потом скручивали в свитки».



Один свиток мог состоять из двадцати листов, а длина его былаот десяти до пятидесяти метров. Писали на папирусе камышовой тростинкой со срезанным наискось концом. У каждого писца был специальный чехол, в котором хранилось несколько десятков тростинок. Еще несколько запасных он держал за ушами.



Письмена наносили только черными и красными чернилами. Первыми писали обычный текст, а вторыми— заголовки, начало строк и особо важные места. Каждый писец имел при себе мешочек с чернильными порошками, небольшой кувшинчик с водой и дощечку с двумя углублениями для их разведения.







Особое умение требовалось, чтобы прочесть свиток. Приходилось его держать двумя руками за края и по мере чтения свертывать. Чтобы прочесть второй раз, его нужно было перемотать, как кинопленку. Папирус — дорогой материал,его производство приносило большую прибыль, поэтому было привилегией правителей».



Папирус не только играл роль бумаги. Например, его корни были прекрасным горючим материалом, который использовали при выплавке меди и железа. Из коры делали сандалии, а волокна стебля шли на изготовление тканей. Также из папируса делали челноки для ловли рыбы и охоты на болотах и даже большие суда. Есть сведения, что египтяне на папирусных судах плавали до Цейлона, сейчас это Шри-Ланка. Использовали растение и в кулинарии: из мягких частей его выдавливали сок, а нижнюю часть жарили.





Своими руками



Делать папирусные свитки — дело увлекательное, убедилась лично. Правда, мастерила его из обычной бумаги. Для этого пришлось «состарить» ее крепким настоем кофе. Чтобы появились потертости и темные точки, можно втереть раскрошенные гранулы кофе. Или же просто смять бумагу. Дать высохнуть, обычно на это уходит восемь часов. Когда лист готов, на нем надо написать текст или что-либо нарисовать.







Рисунки можно заранее подобрать в Интернете и распечатать на принтере. Я создавала на свитке розы. Затем к краям «папируса» нужно прикрепить две палочки с золотистыми жгутиками из бумажных салфеток, свернуть его, перевязать ленточкой — и свиток готов.