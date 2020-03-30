Начало Победы: на земле Беларуси гитлеровцы осознали неизбежность краха

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Продолжаем серию репортажей из цикла «Победили вместе». В боях Великой Отечественной приняли участие более 1 млн 300 тысяч уроженцев Беларуси, каждый четвертый житель республики погиб, напоминает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Стук метронома как отсчет последних мирных мгновений, гул самолетов и голос Левитана. Брестская крепость – символ стойкости и мужества . В первые дни войны там погибли более тысячи человек. На гранитных плитах фамилии 276 бойцов Красной армии. Остальные – «неизвестные». Они первыми приняли удар на себя.



«22 июня начался массированный артобстрел, и многие в воспоминаниях написали, что даже не боялись, что это война. Ведь нам говорили, что войны не будет. Противник, воспользовавшись внезапностью нападения, окружил крепость. Около половины – 9 тысяч человек с семьями – успели выйти из крепости, те, кто остался, организовали оборону», – рассказывает старший научный сотрудник Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Инна Гавриленко.



Гарнизон крепости под командованием капитана Зубачева и полкового комиссара Фомина неделю сдерживал натиск врага. Немецкая артиллерия и авиация не оставляли шансов, но крепость не сдавалась.



«Был уже захвачен Минск, а это 350 километров от Бреста, и 29 июня противник принял решение сбросить авиационные бомбы. Есть донесения: было сброшено 23 бомбы. Одна из них, 1800-килограммовая, попала в восточный редут», – отметила Инна Гавриленко.



Восемь часов, отведенные генералу Гудериану на взятие цитадели, превратились в 32 дня. Уже тогда немцам стало понятно, что война легкой не будет.

На стенде – личные вещи летчика капитана Николая Гастелло. Родился в он Москве, его отец – уроженец Западной Беларуси. 22 июня капитан Гастелло совершил свой первый боевой вылет. Через два дня сбил немецкий бомбардировщик огнем крупнокалиберного пулемета из стоящего на аэродроме самолета. Еще через два дня направил горящую машину на колонну вражеской техники, за что посмертно получил звание Героя. Спустя почти полвека выяснилось, что подвиг совершил не только он.

«На месте крушения Гастелло были найдены предметы и медальон. Выяснилось, что этот медальон принадлежал Реутову – стрелку экипажа Маслова», – пояснила ведущий научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны Екатерина Новицкая.

С первых дней на защиту Родины встали не только солдаты, но и простые белорусы, которые оказались в зоне оккупации. Они объявили свою войну врагу – партизанскую. Ушли в леса, копали землянки.

Директива советского правительства создавать диверсионные группы вышла лишь на седьмой день с момента нападения захватчиков. К этому моменту на территории Беларуси уже действовали несколько партизанских отрядов.

«Партизанский отряд Коржа оказался тем организованным партизанским отрядом, который открыл боевой счет в войне. 28 июня 1941 года – первый партизанский бой», – отметил Сергей Третьяк.

Первый партизанский бой был на Полесье под Пинском. Отряд Василия Коржа из укрытия возле дороги подбил три немецких танка.

«Партизанское движение организуется только в том случае, если оно обеспеченно кадрами, оружием, взрывчаткой. Если партизаны пользуются лояльностью со стороны местного населения. Если бы население не поддержало тотально партизан, движение это не смогло бы существовать на территории Беларуси», – рассказал кандидат исторических наук Александр Киселев.

В партизанах в военные годы был и будущий руководитель республики Петр Машеров. В 42-м он возглавил отряд имени Щорса. В первом же бою партизаны под его командованием уничтожили немецкую технику и захватили секретные документы гестапо. Сам Машеров был ранен. Спустя два года подполья был удостоен звания Героя Советского Союза.

Воевали как умели. С июня 1941-го по июль 1944-го партизаны Беларуси уничтожили около полумиллиона солдат вермахта, пустили под откос больше 11 тысяч эшелонов, разгромили тысячу вражеских штабов и гарнизонов. Каждый десятый белорус был партизаном.

После захвата Беларуси нацистскими войсками в республике был установлен суровый оккупационный режим. Но в подполье работали сотни человек. Среди них и Елена Мазаник. В 1943 году она устроилась домработницей к гауляйтеру Вильгельму Кубэ. А через пару месяцев подложила мину в кровать ставленника Гитлера. Эта история легла в основу сюжета знаменитого советского фильма «Часы остановились в полночь».

В первые месяцы войны Красная армия несла большие потери. Гибли сотни тысяч солдат, немцы уничтожали технику. Но на помощь пришла реактивная артиллерия. Это было в Орше 14 июля 1941 года.

Мемориал «За нашу советскую Родину!» в народе называют проще и звучнее – «Катюша». Неспроста. Бои за город Орша были одними из самых тяжелых за годы Великой Отечественной войны. Решающую роль сыграли батареи «Катюш». Их экспериментально, впервые применили именно здесь. Залп открыл капитал Флеров, уничтожив немецкие войска на городском железнодорожном вокзале. Таким образом удалось сдержать наступление захватчиков дальше, на Смоленск.

Исторический пуск спустя четверть века увековечила группа молодых минских архитекторов. Среди них был Юрий Градов, задание он получил лично из ЦК.

«Поезжайте в Оршу, надо сделать композицию по поводу первого залпа «Катюши». Когда приехали на место, то сразу пришло – «Выходила на берег Катюша». Днепр, река. Захотелось разместить композицию на берегу. За одну ночь мы сделали эскизный проект, и все утвердили. Быстро сделали», – рассказал заслуженный архитектор Республики Беларусь Юрий Градов.

В истории Великой Победы немало героических страниц. Но подвиг солдат, которые воевали на Буйничском поле под Могилевом, особый. Гитлеровцы рвались к городу. На пути встали солдаты Красной армии. Сражались в сложнейших условиях: не было укрытий, только окопы и траншеи, практически не было и прикрытия авиации.

23 дня стоял насмерть 388-й стрелковый полк во главе с полковником Кутеповым. Было подбито 39 немецких танков. О подвиге красноармейцев тогда написал Константин Симонов. Он прибыл туда по заданию редакции вместе с фотокором Павлом Трошкиным и оказался на переднем крае обороны. О героических защитниках Могилева через сутки узнает вся страна из очерка «Горячий день».

«Бой под Буйничами стал примером всему фронту, что танков не надо бояться, их можно бить, когда увидели панораму кладбища танков в газете. Симонов ярко все описал публицистическим слогом», – рассказал историк и поисковик Николай Борисенко.

О том, как шли бои за Могилев, помнит Андрей Тимофеевич Андрейчиков. В 1941-м он был подростком.



«Грохотало здорово, пушечные выстрелы, по вечерам было видно желто-красное зарево, небо было освещено», – вспоминает он.



Город немцы взяли только 26 июля. Гитлеровский блицкриг дал трещину: наступление фашистов на Москву было задержано.

Три года оккупации республики имели страшные последствия. Сколько белорусов погибло, неизвестно до сих пор. Историки расходятся в цифрах – от полутора до трех с половиной миллионов. В Беларуси действовало 260 лагерей смерти и 200 еврейских гетто. Жертвами нацистского геноцида стали полтора миллиона человек. Это не только белорусы и евреи, но и русские, поляки, венгры, литовцы. Разрушены почти все города. Уничтожено пять с половиной тысяч деревень. Символом жестоких расправ стала сожженная вместе с людьми Хатынь.

Освобождать Беларусь поручили генералу Рокоссовскому и его Белорусскому фронту. 26 ноября 1943 года советские солдаты вошли в Гомель. Это был первый освобожденный областной центр Беларуси. Позже, 23 июня 1944 года, начнется спецоперация «Багратион», самая масштабная за всю историю человечества.

«Это образцовая операция с точки зрения ее подготовки, начиная со сложного дезинформационного комплекса, маскировки войск. Личный состав обучался преодолению именно той системы обороны, что была у противника», – подчеркивает Александр Киселев.

Через три дня красноармейцы освободили Оршу. На следующий день – Могилев. Жители Минска встречали советских солдат 3 июля. Враг был морально сломлен и отступал. Дальше – освобождение Гродно и Бреста. И победная дорога на Берлин. До Великой Победы оставалось чуть меньше года.