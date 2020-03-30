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8 лучших фруктов для ускоренного сжигания жира

30.03.2020 07:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 лучших фруктов для ускоренного сжигания жира

Фрукты уменьшают тягу к сладкому и являются отличным способом сжигания жира. В них содержится мало калорий, но вместе с тем – в них множество питательных веществ. 

Яблоки. Насыщены пектинами, которые положительно сказываются на работы органов желудочно-кишечного тракта, почек, ускоряют вывод лишней жидкости, защищают от отеков. В яблоках – высокое содержание клетчатки, что способствует активному сжиганию жира. 

Абрикосы, нектарины. Маленькие по размеру фрукты соответствуют своим размерам. Это одни из лучших фруктов в рационе тех, кто худеет. Употребление в пищу абрикосов, персиков и нектаринов позволяет чувствовать себя сытыми, уменьшает тягу к шоколаду.

Авокадо.  Его способность ускорять сжигание жира связана с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Фрукт поддерживает активные метаболические процессы, помогает стать стройнее.

Лимоны. Эти фрукты помогают организму не только интенсивнее сжигать жир, но также ускоряют процессы детоксикации, выводя нежелательные вещества.

Киви. Зеленый фрукт не следует недооценивать! Киви содержит гормон серотонин, который ускоряет расслабление, помогает быстрее заснуть и лучше спать. При хорошем ночном сне продолжительностью не менее восьми часов активизируется сжигание жира. 

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Фрукты уменьшают тягу к сладкому и являются отличным способом сжигания жира. В них содержится мало калорий, но вместе с тем – в них множество питательных веществ. ...
 
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