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КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

30.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испытания прошли успешно, в ближайшее время пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР, говорится в сообщении ЦТАК.

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает в понедельник, 30 марта Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), передает "Немецкая волна".

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении ЦТАК. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Несмотря на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет, Пхеньян провел запуск в четвертый раз за последний месяц.
 
 
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Испытания прошли успешно, в ближайшее время пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР, говорится в сообщении ЦТАК.
 
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