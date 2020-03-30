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США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: Партизан
Президент США заявил, что королевская чета должна самостоятельно платить за свою охрану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказываются платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес.
Одновременно, в своем Twitter Трамп отметил, что является "большим другом и поклонником" королевы Елизаветы, сообщает
"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде, - говорится в сообщении. - Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить".
Вместе с тем, представитель супругов заявил, что обращение к правительству США о предоставлении средств на охрану не планировалось.
Ранее власти Канады также отказалась оплачивать охрану Гарри и Меган.
Напомним, пара сообщила о решение жить на две страны, Великобританию и Канаду, в заявлении о выходе их из королевской семьи. Это шокировало не только поклонников, но и родных принца. Позже королева Елизавета II все же поддержала желание супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.
Свое решение принц Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл надеялся, что продолжит служить королеве, но без государственного финансирования. Это оказалось невозможным.
Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевского высочества. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.
Вместе с этим супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов.
Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на их свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.
Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.
Некоторое время пара проживала в Канаде, где успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывать себе на жизнь съемкой документальных лент. Пара будет заниматься производством и озвучкой фильмов на социальные темы, таких как психическое здоровье и изменения климата.
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Президент США заявил, что королевская чета должна самостоятельно платить за свою охрану.
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