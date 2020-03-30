ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл

30.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США заявил, что королевская чета должна самостоятельно платить за свою охрану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказываются платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес.

Одновременно, в своем Twitter Трамп отметил, что является "большим другом и поклонником" королевы Елизаветы, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде, - говорится в сообщении. - Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить". 

Вместе с тем, представитель супругов заявил, что обращение к правительству США о предоставлении средств на охрану не планировалось.

Ранее власти Канады также отказалась оплачивать охрану Гарри и Меган.

Напомним, пара сообщила о решение жить на две страны, Великобританию и Канаду, в заявлении о выходе их из королевской семьи. Это шокировало не только поклонников, но и родных принца. Позже королева Елизавета II все же поддержала желание супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе. 


Свое решение принц Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл надеялся, что продолжит служить королеве, но без государственного финансирования. Это оказалось невозможным. 

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевского высочества. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей. 

Вместе с этим супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов. 

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на их свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов. 

Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов. 

Некоторое время пара проживала в Канаде, где успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков. 

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывать себе на жизнь съемкой документальных лент. Пара будет заниматься производством и озвучкой фильмов на социальные темы, таких как психическое здоровье и изменения климата.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США заявил, что королевская чета должна самостоятельно платить за свою охрану.
 
Новости дня
Новости разные
 
КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика