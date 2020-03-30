США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл

"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде, - говорится в сообщении. - Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить".

Вместе с тем, представитель супругов заявил, что обращение к правительству США о предоставлении средств на охрану не планировалось.

Ранее власти Канады также отказалась оплачивать охрану Гарри и Меган.





Напомним, пара сообщила о решение жить на две страны, Великобританию и Канаду, в заявлении о выходе их из королевской семьи. Это шокировало не только поклонников, но и родных принца. Позже королева Елизавета II все же поддержала желание супругов отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходный период" в этом процессе.









Свое решение принц Гарри объяснил тем, что после бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл надеялся, что продолжит служить королеве, но без государственного финансирования. Это оказалось невозможным.





Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевского высочества. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.





Вместе с этим супруги согласились возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов.





Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам деньги, которые были потрачены на их свадьбу. В целом долг пары на сегодня составляет 5 млн фунтов стерлингов.





Также королева Елизавета II лишила внука и его жену в роли послов молодежи стран Содружества. Поговаривают, что это была одна из самых любимых миссий супругов.





Некоторое время пара проживала в Канаде, где успела вызвать недовольство местных жителей. Канадцы были вынуждены составить петицию с просьбой не покрывать счета королевской чете за помощью налогоплательщиков.





Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл зарабатывать себе на жизнь съемкой документальных лент. Пара будет заниматься производством и озвучкой фильмов на социальные темы, таких как психическое здоровье и изменения климата.