Помните, что в Беларуси взлетят цены на алкоголь? Стало известно, как сильно

Источник материала: KYKY

KYKY рассказывал , что в Беларуси ожидается рост цен на импортный алкоголь. На прошлой неделе в сеть попало письмо, которое рассылала компания «Тадеум». В документе писали, что фирма поднимает отпускные цены на алкогольную продукцию с 1 апреля. Организация объяснила такое решение осложнениями в «мировой политической и экономической ситуации», которые привели к перебоям в поставках и росту курса доллара.

Kp.by на условиях анонимности поговорил с еще одним импортером алкоголя. Тот заявил следующее: «Цены, конечно, вырастут как минимум на 20%, ведь курс евро за последнее время вырос приблизительно на такой процент. Продукцию мы завозим из Европы, соответственно и расчеты с поставщиками ведем в европейской валюте. Ценники будут меняться не одномоментно, а постепенно: почти у всех поставщиков есть тот или иной объем складских запасов, как только он будет распродан, то новые партии вина, коньяка, виски и прочего алкоголя пойдут в торговлю уже по новым ценам. Скорее всего, этот процесс начнется во второй декаде апреля. Многое тут зависит от складских запасов каждого конкретного импортера».

Директор одной из крупных сетей элитного алкоголя, отметив, что официальных комментариев его компания дать не может, согласился конфиденциально поделиться своим мнением с kp.by: «Когда будет критично – ничего [на складах] не останется, поднимем ценник, но будем стараться увеличить его не на 15-20%, а меньше, ведь нужно учитывать, что покупатели тоже не богатеют, покупательная способность снижается. Алкоголь, тем более среднего и дорогого ценового сегмента, не является предметом первой необходимости. Уже сейчас мы видим, что спрос на некоторые позиции немного снизился. Это естественный процесс: у людей падают реальные доходы, они изменяют структуру своих трат, покупая или более дешевый продукт, или вовсе отказываясь от него. В целом, если ничего не изменится, цены на импортный алкоголь будут постепенно расти, это неизбежно».

По его словам, подорожание, скорее всего, произойдет в апреле, в середине месяца, как только на полки магазинов станут поступать напитки, в цену которых будет уже вложен новый курс.