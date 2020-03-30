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Помните, что в Беларуси взлетят цены на алкоголь? Стало известно, как сильно
Источник материала: KYKY>
KYKY
Kp.by на условиях анонимности
Директор одной из крупных сетей элитного алкоголя, отметив, что официальных комментариев его компания дать не может, согласился конфиденциально поделиться своим мнением с kp.by: «Когда будет критично – ничего [на складах] не останется, поднимем ценник, но будем стараться увеличить его не на 15-20%, а меньше, ведь нужно учитывать, что покупатели тоже не богатеют, покупательная способность снижается. Алкоголь, тем более среднего и дорогого ценового сегмента, не является предметом первой необходимости. Уже сейчас мы видим, что спрос на некоторые позиции немного снизился. Это естественный процесс: у людей падают реальные доходы, они изменяют структуру своих трат, покупая или более дешевый продукт, или вовсе отказываясь от него. В целом, если ничего не изменится, цены на импортный алкоголь будут постепенно расти, это неизбежно».
По его словам, подорожание, скорее всего, произойдет в апреле, в середине месяца, как только на полки магазинов станут поступать напитки, в цену которых будет уже вложен новый курс.
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KYKY рассказывал, что в Беларуси ожидается рост цен на импортный алкоголь. На прошлой неделе в сеть попало письмо, которое рассылала компания «Тадеум». В документе...
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