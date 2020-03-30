В районе ограничено движение большегрузных транспортных средств в центральной части города

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях повышения безопасности дорожного движения, в том числе предотвращения повреждений покрытия уличной дорожной сети, снижения интенсивности транспортных потоков, Несвижским районным исполнительным комитетом было принято решение об ограничении движения большегрузных транспортных средств в центральной части города. Вместе с тем, в соответствии с правилами дорожного движения, допускается движение больше-грузных транспортных средств, обслуживающих предприятия, которые находятся в городской зоне.

Госавтоинспекция обращает внимание владельцев транспортных средств на организацию хранения и места стоянок автомобилей. В соответствие с требованиями ПДД, стоянка большегрузов, в том числе тракторов, автобусов, допустима в разрешенных местах, обозначенных специальными дорожными знаками.

«НН».