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В Ивановском районе под колёсами Renault погиб лежавший на дороге мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека.
Как
Отмечается, что погибший не был обозначен фликером, рядом с мужчиной на обочине лежал велосипед.
Весной 2020 года в Минском районе произошёл двойной наезд на пешехода.
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Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека. Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault...
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