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В Ивановском районе под колёсами Renault погиб лежавший на дороге мужчина

30.03.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault двигался по трассе Н-479. В какой-то момент иномарка наехала на мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. 

Отмечается, что погибший не был обозначен фликером, рядом с мужчиной на обочине лежал велосипед. 

Весной 2020 года в Минском районе произошёл двойной наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина погиб – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В субботу около полуночи в Ивановском районе произошёл смертельный наезд на человека.  Как сообщает МВД Беларуси, 19-летний водитель Renault...
 
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