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Заведениям Слуцка поручили работать до полуночи

30.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Заведениям Слуцка поручили работать до полуночи

На выходных кафе и рестораны города получили рекомендации от местной санстанции - работать не позднее 00:00. Информацию об этом сайту SlutskGorod подтвердили сразу несколько руководителей заведений общепита.

Предпринимателям позвонили из санитарной службы и пояснили, что по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации следует закрывать места массового отдыха не позже полуночи. Соответствующее решение по состоянию на воскресенье предоставлено не было.

Вместе с тем работники службы такси «152» рассказали, что, несмотря на тёплую погоду, на минувших выходных наблюдался резкий спад количества отдыхающих во многих заведениях и, как следствие, снижение пассажиропотока в вечернее и ночное время.


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На выходных кафе и рестораны города получили рекомендации от местной санстанции - работать не позднее 00:00. Информацию об этом сайту SlutskGorod подтвердили сразу...
 
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