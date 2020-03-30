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29 марта в Слуцке побит температурный рекорд, а 30 марта вернётся зима

30.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Воздух в Слуцке днём 29 марта прогрелся до +16,2 °C, побив температурный рекорд за 142 года метеонаблюдений. Это следует из данных, опубликованных на сайте Meteoinfo.by. Ранее столбик термометра поднимался в этот день лишь до 15.60°C, и было это сравнительно недавно - в 2007 году.

Однако в понедельник резко похолодает. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица. В Слуцке ночью и утром будет до 2 градусов мороза, днём возможен снег, мокрый снег с дождём.

По данным погодных моделей, прохладная погода с ночными морозами сохранится во вторник и среду, в эти дни также возможен снег. Потепление придёт в Беларусь только с четверга.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Воздух в Слуцке днём 29 марта прогрелся до +16,2 °C, побив температурный рекорд за 142 года метеонаблюдений. Это следует из данных, опубликованных на сайте Meteoinfo.by.
 
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