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29 марта в Слуцке побит температурный рекорд, а 30 марта вернётся зима
30.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Воздух в Слуцке днём 29 марта
Однако в понедельник резко похолодает. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 15-18 м/с, на дорогах местами гололедица. В Слуцке ночью и утром будет до 2 градусов мороза, днём возможен снег, мокрый снег с дождём.
По данным погодных моделей, прохладная погода с ночными морозами сохранится во вторник и среду, в эти дни также возможен снег. Потепление придёт в Беларусь только с четверга.
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Воздух в Слуцке днём 29 марта прогрелся до +16,2 °C, побив температурный рекорд за 142 года метеонаблюдений. Это следует из данных, опубликованных на сайте Meteoinfo.by.
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