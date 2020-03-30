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Пул первого анонсировал "увлекательное мероприятие"
Источник материала: Партизан
На сегодня близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал "увлекательное мероприятие".
Согласно сообщению, Александр Лукашенко собирает силовиков: госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и руководителя главного разведуправления.
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На сегодня близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" анонсировал "увлекательное мероприятие".
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