Бабич да не тот. У ГАИ Минска - новый начальник

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Сергей Бабич родился в Столинском районе Брестской области.





В столичной милиции он с 2003 года. Начинал инспектором ДПС в ГАИ Минска. В свое время возглавлял отдел ГАИ Центрального района столицы, потом стал заместителем начальника Центрального РУВД.





В 2019 году был назначен начальником спецподразделения «Стрела» МВД — его сотрудники, напомним, сопровождают главу государства и других высокопоставленных чиновников, а также эскортируют иностранные делегации.





С 30 марта нынешнего года — начальник ГАИ Минска.





Воспитывает четверых детей.









Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама скандально известного начальника ГАИ Беларуси, готорый недавно обзавелся подозрительно дешевым таунхаусом . Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции, перешел на должность первого зама



