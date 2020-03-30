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Бабич да не тот. У ГАИ Минска - новый начальник
Источник материала: Партизан
С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич
Об этом стало известно
Сергей Бабич родился в Столинском районе Брестской области.
В столичной милиции он с 2003 года. Начинал инспектором ДПС в ГАИ Минска. В свое время возглавлял отдел ГАИ Центрального района столицы, потом стал заместителем начальника Центрального РУВД.
В 2019 году был назначен начальником спецподразделения «Стрела» МВД — его сотрудники, напомним, сопровождают главу государства и других высокопоставленных чиновников, а также эскортируют иностранные делегации.
С 30 марта нынешнего года — начальник ГАИ Минска.
Воспитывает четверых детей.
Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама
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С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич
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