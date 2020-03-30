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Бабич да не тот. У ГАИ Минска - новый начальник

30.03.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич

Бабич да не тот. У ГАИ Минска - новый начальник
Об этом стало известно TUT.BY

Сергей Бабич родился в Столинском районе Брестской области.

В столичной милиции он с 2003 года. Начинал инспектором ДПС в ГАИ Минска. В свое время возглавлял отдел ГАИ Центрального района столицы, потом стал заместителем начальника Центрального РУВД.

В 2019 году был назначен начальником спецподразделения «Стрела» МВД — его сотрудники, напомним, сопровождают главу государства и других высокопоставленных чиновников, а также эскортируют иностранные делегации.

С 30 марта нынешнего года — начальник ГАИ Минска.

Воспитывает четверых детей.


Предыдущий начальник столичной ГАИ, полковник милиции Вадим Гаркун, перешел на должность первого зама скандально известного начальника ГАИ Беларуси, готорый недавно обзавелся подозрительно дешевым таунхаусом.
 
Теги: Минск
 
 
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С 30 марта в ГАИ Минска — новый начальник. Столичную Госавтоинспекцию возглавил 39-летний подполковник милиции Сергей Бабич
 
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