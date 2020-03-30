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В деревне Руденец при пожаре погиб человек

30.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В деревне Руденец при пожаре погиб человек
Фото носит иллюстративный характер

27 марта на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянного нежилого дома в д. Руденец Узовского сельского Совета Буда-Кошелевского района. В результате пожара повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. До прибытия подразделений МЧС населением спасен пенсионер 1955 года рождения. После осмотра работниками СМП с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ». При проведении разведки в комнате 3х4 метра на кровати обнаружен обгоревший труп пенсионерки 1954 года рождения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

Основной причиной пожаров и гибели людей от них – является неосторожное обращение с огнем при курении! Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким,

— не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

 
 
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27 марта на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянного нежилого дома в д. Руденец Узовского...
 
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