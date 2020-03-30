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Школьник рванул через ул. 28-го Июля на мосту, но не заметил автомобиль Лада и был сбит
30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 марта около 00:20 в Бресте 23-летний водитель «Лады» на середине моста совершил наезд на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте и не был обозначен световозвращающим элементом.
В результате ДТП школьник с травмами госпитализирован.
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29 марта около 00:20 в Бресте 23-летний водитель «Лады» на середине моста совершил наезд на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть в неустановленном...
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