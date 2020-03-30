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В Беларуси ожидается порывистый ветер и до -7℃
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Порывистый ветер и похолодание. С такой погоды начинается эта неделя в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики предупреждают, что предстоящей ночью местами температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Он принесёт снег, чередующийся с дождём.
Зима на несколько дней отвоёвывает свои позиции. Впрочем, она не задержится. На юге Беларуси уже встретили крылатых предвестников настоящей весны. В гнёзда вернулись аисты.
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Новости Беларуси. Порывистый ветер и похолодание. С такой погоды начинается эта неделя в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики...
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