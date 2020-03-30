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США не будут бесплатно защищать принца Гарри и Меган Маркл – Трамп
Источник материала: ОНТ
Соединенные Штаты Америки не будут опаливать охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые, переехали из Канады в Лос-Анджелес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в Twitter, что он «большой друг и поклонник» королевы Елизаветы и Соединенного Королевства, но Маркл и ее супруг должны обеспечивать свою безопасность сами.
«Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде, – написал президент Трамп. – Теперь они уехали из Канады в США, однако, США не будут платить за их безопасность. Они должны платить!»
Тем временем в заявлении пресс-секретарь герцогов Сассекских сказано, что у них «нет планов просить правительство США об обеспечении их безопасности», принц Гарри и Меган Маркл решили вопрос с охраной.
«Были приняты меры безопасности, финансируемые из частных источников», –
Сообщается также, что герцоги поселились ряжом с Голливудом и находятся в самоизоляции.
Накануне стало известно, что принц Гарри оскорбил свою бабушку королеву Елизавету II,
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Соединенные Штаты Америки не будут опаливать охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые, переехали из Канады в Лос-Анджелес. Об этом заявил президент США...
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