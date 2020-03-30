Смотрите, как выглядят на одном снимке российские знаменитости в молодости и сейчас

Источник материала: Tut.by

Мастер фотошопа из Инстаграма Абжат довольно качественно совмещает в одном кадре две фотки одной и той же российской знаменитости, но только из двух разных периодов ее жизни: в начале карьеры (либо просто в детстве) и сейчас. В таком формате изменения видны наиболее наглядно. И если кто-то за длительный период времени практически не изменился, то некоторых просто не узнать, передает twizz.ru.

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