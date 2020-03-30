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Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

30.03.2020 11:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Минск-Новости

Александр Васильевич Кучинский родился в 1975 году в г. Кобрине Брестской области. После окончания юридического факультета Белорусского государственного университета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до Заместителя Председателя. С апреля 2017 года исполнял обязанности Председателя Ассоциации.

Являлся членом Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии, Отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.

В 2018 году Александру Кучинскому за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность была вручена награда Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В минувшее воскресенье, 29 марта, скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский. Он руководил ассоциацией с августа 2017...
 
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