Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский

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Александр Васильевич Кучинский родился в 1975 году в г. Кобрине Брестской области. После окончания юридического факультета Белорусского государственного университета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до Заместителя Председателя. С апреля 2017 года исполнял обязанности Председателя Ассоциации.

Являлся членом Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии, Отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.

В 2018 году Александру Кучинскому за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность была вручена награда Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).