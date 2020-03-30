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Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода
Источник материала: СТВ
Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снег, ветер и минусовая температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП.
На Пакистан обрушился мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.
Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться цветами. К слову, снегопад в конце марта для этой страны редкость. В последний раз такое случалось не менее 10 лет назад.
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Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снег, ветер и минусовая температура...
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