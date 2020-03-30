Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Снег, ветер и минусовая температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП.









На Пакистан обрушился мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.





Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться цветами. К слову, снегопад в конце марта для этой страны редкость. В последний раз такое случалось не менее 10 лет назад.