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Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

30.03.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

Снег, ветер и минусовая температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

На Пакистан обрушился мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться цветами. К слову, снегопад в конце марта для этой страны редкость. В последний раз такое случалось не менее 10 лет назад.

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Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снег, ветер и минусовая температура...
 
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