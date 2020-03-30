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Лукашенко обсудил с силовиками реагирование на учение НАТО
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в понедельник доклад силовиков по вопросу реагирования на учения НАТО. В частности, во Дворец Независимости с докладом прибыли государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр обороны Виктор Хренин и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов. Об этом
Глава государства поинтересовался, какие действия в настоящее время ведутся со стороны блока НАТО.
Президент уверен, основываясь на полученной информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в понедельник доклад силовиков по вопросу реагирования на учения НАТО. В частности, во Дворец Независимости с...
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