Лукашенко обсудил с силовиками реагирование на учение НАТО

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в понедельник доклад силовиков по вопросу реагирования на учения НАТО. В частности, во Дворец Независимости с докладом прибыли государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр обороны Виктор Хренин и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, какие действия в настоящее время ведутся со стороны блока НАТО.

Президент уверен, основываясь на полученной информации, что белорусская сторона справится с этой ситуацией.

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