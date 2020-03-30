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На Филиппинах разбился самолет, перевозивший медицинский груз. Погибли 8 человек

30.03.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Филиппинах разбился самолет, перевозивший медицинский груз. Погибли 8 человек

Авиакатастрофа на Филиппинах. Разбился самолет, который перевозил медицинский груз.   

На борту находилось восемь человек. Все они погибли. Самолет загорелся еще при взлете. Спустя несколько минут после вылета упал и взорвался. Причины авиакатастрофы устанавливают. Одна из версий – утечка топлива. 

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Авиакатастрофа на Филиппинах. Разбился самолет, который перевозил медицинский груз.    На борту находилось восемь человек. Все они погибли. Самолет загорелся еще...
 
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