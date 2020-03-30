На Филиппинах разбился самолет, перевозивший медицинский груз. Погибли 8 человек

Источник материала: ОНТ

Авиакатастрофа на Филиппинах. Разбился самолет, который перевозил медицинский груз.

На борту находилось восемь человек. Все они погибли. Самолет загорелся еще при взлете. Спустя несколько минут после вылета упал и взорвался. Причины авиакатастрофы устанавливают. Одна из версий – утечка топлива.

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