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На Филиппинах разбился самолет, перевозивший медицинский груз. Погибли 8 человек
Источник материала: ОНТ
Авиакатастрофа на Филиппинах. Разбился самолет, который перевозил медицинский груз.
На борту находилось восемь человек. Все они погибли. Самолет загорелся еще при взлете. Спустя несколько минут после вылета упал и взорвался. Причины авиакатастрофы устанавливают. Одна из версий – утечка топлива.
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Авиакатастрофа на Филиппинах. Разбился самолет, который перевозил медицинский груз. На борту находилось восемь человек. Все они погибли. Самолет загорелся еще...
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