В Щучинском районе Peugeot влетел в трактор и перевернулся на крышу: погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб при столкновении автомобиля и трактора в Щучинском районе, сообщили в Следственном комитете.





Предварительно установлено, что утром 20 марта на 215-м километре трассы М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша 33-летний водитель Peugeot Partner врезался в трактор МТЗ, который ехал впереди в попутном направлении. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля от полученных травм уме на месте происшествия.





В отношении водителя Peugeot следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).