|
В Щучинском районе Peugeot влетел в трактор и перевернулся на крышу: погиб пассажир
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб при столкновении автомобиля и трактора в Щучинском районе,
Предварительно установлено, что утром 20 марта на 215-м километре трассы М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша 33-летний водитель Peugeot Partner врезался в трактор МТЗ, который ехал впереди в попутном направлении. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля от полученных травм уме на месте происшествия.
В отношении водителя Peugeot следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 20 марта на 215-м километре трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)