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В Щучинском районе Peugeot влетел в трактор и перевернулся на крышу: погиб пассажир

30.03.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб при столкновении автомобиля и трактора в Щучинском районе, сообщили в Следственном комитете.


Предварительно установлено, что утром 20 марта на 215-м километре трассы М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша 33-летний водитель Peugeot Partner врезался в трактор МТЗ, который ехал впереди в попутном направлении. После столкновения автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля от полученных травм уме на месте происшествия.


В отношении водителя Peugeot следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла утром 20 марта на 215-м километре трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша.
 
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