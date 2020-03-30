Смертельное ДТП произошло на автодороге М-6

Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП произошло в Щучинском районе на автодороге М-6 «Минск-Гродно-граница Республики Польша». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

По предварительным данным, авария произошла 30 марта около 09.00 на 215 км автодороги. 33-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, столкнулся с попутно следовавшим трактором МТЗ. В результате аварии 24-летний пассажир автомобиля Peugeot получил травмы от которых скончался на месте происшествия.



Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ осматривают место ДТП. Назначена судмедэкспертиза.



В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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