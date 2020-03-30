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Смертельное ДТП произошло на автодороге М-6

30.03.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП произошло на автодороге М-6

Смертельное ДТП произошло в Щучинском районе на автодороге М-6 «Минск-Гродно-граница Республики Польша». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. 

По предварительным данным, авария произошла 30 марта около 09.00 на 215 км автодороги. 33-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot Partner, столкнулся с попутно следовавшим трактором МТЗ. В результате аварии 24-летний пассажир автомобиля Peugeot получил травмы от которых скончался на месте происшествия.


Следователи вместе с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ осматривают место ДТП. Назначена судмедэкспертиза.

В отношении водителя Peugeot возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Смертельное ДТП произошло в Щучинском районе на автодороге М-6 «Минск-Гродно-граница Республики Польша». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.  По...
 
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