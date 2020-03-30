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БРСМ и БРПО дали старт онлайн-проекту «Клевые каникулы»

30.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БРСМ и БРПО дали старт онлайн-проекту «Клевые каникулы»

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация сегодня дали старт совместному онлайн-проекту «Клевые каникулы», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Республиканского совета БРПО Александра Гончарова.
 
БРСМ и БРПО дали старт онлайн-проекту «Клевые каникулы»
 

«На протяжении всей этой недели каждый день школьники будут получать онлайн-задания. Затем в своих пабликах в сосцетях они будут размещать фотографии либо селфи об их выполнении под одноименным хештегом #клевыеканикулы». К слову, для ребят подготовлены советы от первых секретарей областных комитетов БРСМ и председателей центрального совета БРПО по тематике заданий дня», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, уже стал известен чек-лист заданий проекта. «Так, сегодня ребята составляют play-лист на все каникулы. Им также предстоит подобрать фильмы для семейного просмотра. Организаторы подготовят и свои музыкальные рекомендации и подборку интересных картин со ссылками, где их можно посмотреть. В числе заданий на каникулы — сделать уборку в своей комнате, приготовить завтрак для всей семьи, организовать вечер настольных игр, устроить пижамную вечеринку и посадить растение. Ребята, которые выполнят все задания, получат подарки от БРСМ и БРПО», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

https://www.belta.by

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация сегодня дали старт совместному онлайн-проекту «Клевые...
 
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