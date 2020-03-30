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В Слуцке пройдёт ярмарка «Модный базар»

30.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: goodfon.ru

Со 2 по 12 апреля в Слуцке пройдёт ярмарка «Модный базар». Торговые ряды установят на парковке возле ТЦ «Маяк», сообщает Слуцкий край.

На ярмарке будут представлены шубы из натурального меха со скидками 50%, зимние и демисезонные куртки, мужская и женская одежда, косметика и бижутерия.

Кроме того, можно будет купить мясо, сало, рыбу, молочные продукты и мёд от отечественных и российских пчеловодов. Любители сладкого смогут побаловать себя восточными сладостями, кондитерскими изделиями, орехами, сухофруктами.

Что ещё можно купить на ярмарке

  • Товары из Индии. Бижутерия, предметы интерьера, сувениры, изделия из кожи, украшения, текстиль, косметика, сувениры и предметы быта из натуральных камней. «Всё, что вы увидите в отделах восточных товаров, привезено из Индии и там же изготовлено».

  • Платья, костюмы, блузы, юбки, пуловеры. Кроме того, будут представлены весенние коллекции женской одежды от белорусских производителей, мужская одежда для работы, отдыха и повседневной носки в быту. Нижнее бельё для всей семьи из натурального хлопка.

  • Товары для дома. Посуда, кухонная утварь, системы хранения, мелкий инструмент для ремонта, товары для рукоделия, домашний текстиль и множество разных мелких предметов быта.

    «Традиционно такие ярмарки привлекают множество народа, так как предлагают то, что пользуется спросом, и цены на все товары ниже, чем где-либо», - сообщается на сайте.

  • Ярмарка пройдёт по адресу: улица Парижской Коммуны, 2/1 на парковке возле ТЦ «Маяк».
  • Слуцкий край
    Slutsk-Gorod.by

 
 
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Со 2 по 12 апреля в Слуцке пройдёт ярмарка «Модный базар». Торговые ряды установят на парковке возле ТЦ «Маяк».
 
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