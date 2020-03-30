Со 2 по 12 апреля в Слуцке пройдёт ярмарка «Модный базар». Торговые ряды установят на парковке возле ТЦ «Маяк», сообщает Слуцкий край.
На ярмарке будут представлены шубы из натурального меха со скидками 50%, зимние и демисезонные куртки, мужская и женская одежда, косметика и бижутерия.
Кроме того, можно будет купить мясо, сало, рыбу, молочные продукты и мёд от отечественных и российских пчеловодов. Любители сладкого смогут побаловать себя восточными сладостями, кондитерскими изделиями, орехами, сухофруктами.
Что ещё можно купить на ярмарке
Товары из Индии. Бижутерия, предметы интерьера, сувениры, изделия из кожи, украшения, текстиль, косметика, сувениры и предметы быта из натуральных камней. «Всё, что вы увидите в отделах восточных товаров, привезено из Индии и там же изготовлено».
Платья, костюмы, блузы, юбки, пуловеры. Кроме того, будут представлены весенние коллекции женской одежды от белорусских производителей, мужская одежда для работы, отдыха и повседневной носки в быту. Нижнее бельё для всей семьи из натурального хлопка.
Товары для дома. Посуда, кухонная утварь, системы хранения, мелкий инструмент для ремонта, товары для рукоделия, домашний текстиль и множество разных мелких предметов быта.
«Традиционно такие ярмарки привлекают множество народа, так как предлагают то, что пользуется спросом, и цены на все товары ниже, чем где-либо», - сообщается на сайте.
Ярмарка пройдёт по адресу: улица Парижской Коммуны, 2/1 на парковке возле ТЦ «Маяк».