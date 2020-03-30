Источник материала: Слуцк Город





Со 2 по 12 апреля в Слуцке пройдёт ярмарка «Модный базар». Торговые ряды установят на парковке возле ТЦ «Маяк», сообщает Слуцкий край.

На ярмарке будут представлены шубы из натурального меха со скидками 50%, зимние и демисезонные куртки, мужская и женская одежда, косметика и бижутерия.

Кроме того, можно будет купить мясо, сало, рыбу, молочные продукты и мёд от отечественных и российских пчеловодов. Любители сладкого смогут побаловать себя восточными сладостями, кондитерскими изделиями, орехами, сухофруктами.

Что ещё можно купить на ярмарке