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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» Артем Строганов.

«За прошедшую неделю 1466 рецептов, необходимых для дальнейшего лечения пожилых людей с хроническими заболеваниями, доставили из столичных поликлиник адресатам добровольцы Минской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи», — рассказал Артем Строганов.

Он напомнил, что территориальные комитеты столицы ежедневно связываются с поликлиниками своих районов, договариваются, где и когда можно забрать рецепты. Затем волонтеры, экипированные средствами защиты, забирают упакованные в персональные конверты рецепты и разносят их по указанным адресам. При их передаче ребята используют бесконтактный способ — все конверты направляются в почтовые ящики после предварительных звонков.

Кроме того, при территориальных комитетах БРСМ работают более 150 горячих молодежных линий. «К примеру, в Брестской области помощь оказана 19 пожилым людям. В агрогородке Копти Витебской области волонтеры доставили продукты питания, а также корма для животных Михаилу Ратомскому. В Гомеле необходимые продукты питания и лекарства по рецепту доставлены инвалиду первой группы Александру Прутченко. Готовы к сотрудничеству поликлиника №4 Гродно и волонтеры из медуниверситета — при необходимости добровольцы БРСМ будут передавать рецепты адресатам», — отметил координатор волонтерского движения.

Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.

БелТА