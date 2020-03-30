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Ветеран из Минска прошел всю войну и встретил 9 мая в Берлине

30.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иван Курындин прошел всю Великую Отечественную войну и 9 мая 1945 года встретил в Берлине. Сейчас ветеран живет в Минске. Фронтовику – 99 лет. Он воспитывает внуков и правнуков, занимается гимнастикой, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

На парадном пиджаке Ивана Курындина звенят медали – за освобождение Польши, за взятие Берлина, «За отвагу». Родился ветеран в поселке Троицком Воронежской области. Войну встретил на другом конце страны – в Благовещенске. В 1941 году он был солдатом-новобранцем в 138-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. «Поезда идут один за одним, и гудки, гудки. Иду я к палатке своей и встречаю знакомого, он в это время на радиостанции находился. Он и говорит: война началась, немцы бомбили Брест», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.

Артиллеристы копали блиндажи, проверяли приборы и оружие. Призвали на службу и женщин. В подчинение Ивана Ивановича попали восемь зенитчиц. Вместе они пережили все тяготы. Ветеран признается: страшно было всем. «Эта шинель была и простыней, и одеялом, и подушкой. Тяжелое положение», – рассказывает он.

В октябре 1944 года минометчик Курындин прибыл в белорусскую военную часть Колодищи. Здесь формировали артиллерийский корпус для решающего удара по врагу. Иван Иванович освобождал Варшаву, победно прошел через всю Польшу. 2 мая уже был в Берлине.

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Этой открытке уже 75 лет – берлинский трофей Ивана Ивановича. Откуда появилась, уже не помнит: то ли купил, то ли подарили. Ветеран с досадой говорит: память – как решето. Однако день, когда война закончилась, годы не стерли.

С войны не вернулся брат Ивана Ивановича. Погиб, прорывая блокаду Ленинграда. Дома его фотография висит на видном месте. Иван Курындин рассказывает о нем внукам, правнукам, а теперь еще и праправнуку. В апреле ветерану исполнится 99 лет. И даже сейчас он поддерживает форму. Каждый день занимается гимнастикой. На День Победы планирует остаться дома с родными, посмотреть фотографии военных лет и вспомнить боевых товарищей.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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В апреле Ивану Курындину исполнится 99 лет. И даже сейчас он поддерживает форму. Каждый день занимается гимнастикой. На День Победы планирует остаться дома с...
 
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