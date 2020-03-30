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Гороскоп на апрель 2020

30.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Гороскоп на апрель 2020

Фото из архива

Гороскоп на апрель 2020 года Овен

Апрель для Овнов будет напряженным. В этот месяц важно не идти на поводу своих амбиций и не летать в мечтах. Такое поведение может привести к негативным последствиям. Грамотно распределяйте свое время . Не стоит отмахиваться от тех, кто решил вас побаловать, ведь этот поступок может стать одним из лучших моментов в жизни.

Благоприятные дни: 1, 7, 10, 22, 25

Неблагоприятные дни: 13, 17, 30

Гороскоп на апрель 2020 года Телец

Апрель у Тельцов несет в себе много хороших и новых событий, которые скажутся на всех сферах вашей жизни. Ждут перемены в личной жизни и перемены в работе, однако для этого стоит взглянуть на все происходящее под другим углом и сменить привычный распорядок.

Благоприятные дни: 3, 11, 14, 22, 28

Неблагоприятные дни: 1, 9, 17, 20, 29

Гороскоп на апрель 2020 года Близнецы

Апрель для Близнецов приготовил множество самых разнообразных впечатлений и событий. Вам все по плечу и, при должном усилии, сможете достичь всего того, к чему так давно стремитесь.

Благоприятные дни: 1, 10, 12, 22, 25, 27

Неблагоприятные дни: 3, 18, 19, 20

Гороскоп на апрель 2020 года Рак

Апрель для Раков может начаться с раздумий и неудач. Вы можете попасть в безвыходную ситуацию, но это только на первый взгляд. Для вас она будет неблагоприятной из-за того, что выход из нее не подходит вам, однако стоит преодолеть это чувство и стремительно принимать решение, которое станет еще одним шагом на пути к успеху.

Благоприятные дни: 9, 10, 18, 22, 25, 30

Неблагоприятные дни: 2, 15, 21, 24

Гороскоп на апрель 2020 года Лев

Львы в апреле будут готовы к большим переменам в своей жизни. Первым шагом на этом пути станет желание вести правильный и здоровый образ жизни. В делах важно не принимать поспешных решений, а научиться совладать с собой, что поможет закончить начатые дела с успехом.

Благоприятные дни: 7, 11, 13, 18, 25, 29

Неблагоприятные дни:2, 14, 15

Гороскоп на апрель 2020 года Дева

В апреле Девам стоит быть готовыми к тому, что вы можете попасть в неприятную ситуацию, однако ее можно избежать, если тщательно обдумывать свой шаг. В конце месяца на горизонте появятся перемены, которых вы так давно ждали.

Благоприятные дни: 11, 15, 23, 25

Неблагоприятные дни:1, 7, 24, 27, 30

Гороскоп на апрель 2020 года Весы

Дела будут у Весов в апреле идти не лучшим образом, поэтому важно не паниковать и даже с небольшим безразличием отнестись к ним. Решение придет само собой, поэтому важно не принимать поспешных решений, ведь есть шанс сделать только хуже.

Благоприятные дни: 2, 10, 15, 25, 30

Неблагоприятные дни:1, 11, 18, 19, 24

Гороскоп на апрель 2020 года Скорпион

В апреле у Скорпионов все будет под контролем. В этом поможет жизненный опыт, интуиция и внимание, которые благоприятно повлияет на все сферы жизни, однако не стоит быть слишком самоуверенным, ведь это сыграет с вами злую шутку.

Благоприятные дни:5, 15, 18, 22, 24, 27

Неблагоприятные дни:3, 10, 16

Гороскоп на апрель 2020 года Стрелец

В апреле у Стрельцов будет непростое время. Все неприятности притягиваете в свою жизнь вы сами, поэтому стоит сконцентрироваться на своем отношении к жизни, а также тщательно обдумывать решения, чтобы избежать неприятных последствий.

Благоприятные дни:4, 10, 15, 17, 25

Неблагоприятные дни:1, 13, 14, 27

Гороскоп на апрель 2020 года Козерог

Апрель у Козерогов будет богат на эмоции, которые окажутся только положительными. Представители знака все успевают, а ваша производительность будет расти с каждым днем. Будьте готовы друзьям оказать поддержку, а на работе и в любви — рядом следует удача.

Благоприятные дни: 3, 7, 9, 10, 19, 26

Неблагоприятные дни:5, 17, 21, 30

Гороскоп на апрель 2020 года Водолей

В апреле Водолеям предстоит испытать множество самых разнообразных эмоций. Вас ждут интересные встречи, неожиданные ситуации, однако в целом счастье будет следовать за вами.

Благоприятные дни: 14, 15, 17, 21, 25, 29

Неблагоприятные дни: 1, 4, 7, 22

Гороскоп на апрель 2020 года Рыбы

В апреле Рыбам благоволит успех, однако важно не поддаваться эмоциям и тщательно обдумывать каждое решение. Вы можете быть недовольны ситуацией вокруг, однако важно не совершать необдуманных поступков, которые очень негативно скажутся на вашем будущем.

Благоприятные дни: 4, 8, 11, 15, 18, 25

Неблагоприятные дни: 5, 13, 27

БелТА

 
 
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Фото из архива Гороскоп на апрель 2020 года Овен Апрель для Овнов будет напряженным. В этот месяц важно не идти
 
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