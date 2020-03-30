«Впереди может быть еще снижение». Что будет на валютном рынке и что делать с «лишними» рублями

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль продолжает падать к доллару и евро. При этом по-прежнему отмечается нехватка валюты. К примеру, не все банки загружают обменники долларами, в их числе Беларусбанк и Белагропромбанк. Мы говорили с экспертом о том, как сохранить рублевые сбережения и как в ближайшее время может развиваться ситуация на валютном рынке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В чем хранить сбережения белорусу?

— В качестве базового варианта можно 50% сбережений хранить в национальной валюте и 50% в иностранной (30% USD, 20% EUR), исходя из долгосрочной перспективы, закрыв глаза на краткосрочные колебания, — советует аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Эксперт отмечает, что «можно воспользоваться банковскими депозитами, пускай под малый процент, но зато с гарантией сохранности от государства».

— Мы вступаем в эпоху, для которой характерны низкодоходные инструменты с высокой надежностью, например депозиты с низкими ставками. Здесь вкладчик решает для себя — готов ли он брать более высокие риски в поисках более высоких доходных инструментов, например акции российских или иностранных эмитентов. Условно говоря, за надежность нужно платить низкой ставкой, а за высокую доходность платить высокими рисками. Если вы вложились в более рискованные инструменты, то надо обладать соответствующей выдержкой. Возможно, не каждому это подойдет. И если готовы брать на себя более высокие риски, то значит, готовы не только к получению более высокой прибыли, но и к возможным убыткам. Важно чтоб вкладчики подходили взвешенно и аккуратно к формированию своего инвестиционного портфеля, чтобы продумывали свои действия.

Есть ли смысл сейчас покупать валюту? А вдруг подешевеет?

— Если вы планируете, большой рублевый расход в ближайшие пару месяцев, например, покупку мебели или ремонт — тогда не стоит перекладываться в доллары или другую «сильную» валюту, т.к. в тот момент, когда вам понадобятся рубли для покупки, доллар может временно ослабеть, а вы потеряете часть денег, — говорит эксперт. — В краткосрочной перспективе я не могу посоветовать, что нужно идти покупать иностранную валюту, это может быть бессмысленным занятием, если хотели заработать на мартовском снижении курса, то нужно было покупать валюту раньше.

Александр Муха прогнозирует, что «впереди может быть еще одно локальное снижение и зависит оно от того, как долго продлится ценовая война на нефтяном рынке».

— Но если затем произойдет укрепление российского рубля, то по цепочке укрепится и белорусский рубль, поэтому купив валюту сейчас, можно зафиксировать убытки в будущем. Важно знать, как долго продлится волатильность на нефтяном рынке. С учетом политической подоплеки есть риск того, что ценовая война может продлиться дольше по сравнению с предыдущим периодом волатильности на нефтяном рынке.

Не забывать инвестировать в свое развитие

— В условиях сегодняшней нестабильности и эпохи низкодоходных инструментов, когда нет гарантий получить высокий доход, по каким-то инструментам, нужно не забывать вкладывать в свою собственную капитализацию. Если вы прокачиваете себя как специалиста, то конкуренция за вас на рынке труда возрастет и вы становитесь более ценным. Неважно, что происходит на рынке акций, ваша собственная капитализация, будет способствовать тому, что вы как актив будете расти, при прочих равных условиях. Но, разумеется, на рынке труда тоже бывают колебания, — отмечает эксперт.

То есть всегда нужно инвестировать часть денег в самого себя — в свое здоровье, образование и повышение квалификации, т.к. даже если у вас отнимут все деньги, имея хорошее здоровье и хорошие знания и навыки — вы нигде не пропадете, — добавляет Александр Муха.

Что будет с инфляцией?

— В текущей ситуации обострились отдельные экономические и инфляционные риски. Цель по годовой инфляции в размере не более 5% может быть превышена в ближайшие месяцы. Важно, как будет реагировать на это Нацбанк, будет ли он повышать ставку рефинансирования с нынешних 8,75%. Если неопределенность затянется, то мы можем увидеть повышение ставки. Может повыситься, как стоимость рублевых кредитов, так и процентные ставки по рублевым депозитам. Нацбанку придется принимать какие-то действия по сокращению денежного предложения в рублях. Регулятор будет стараться не допустить чрезмерного превышения фактических темпов инфляции над установленным ориентиром. Ранее представители Нацбанка озвучивали, что со временем таргет будет снижен с 5% до 4%. Поэтому я ожидаю сохранения низких и предсказуемых темпов годовой инфляции.