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В Японии чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены
Источник материала: СТВ
Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их будут выдавать с определённого возраста и на ограниченный период времени. Чтобы получить документ, придётся сдать теоретический экзамен и продемонстрировать умение безопасно управлять беспилотником. В случае, если владелец нарушит правила пользования – права будут аннулированы.
Речь идёт о полётах в жилых зонах. В безопасных районах пользоваться беспилотниками по-прежнему можно будет без прав.
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Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их будут...
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