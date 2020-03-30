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В Японии чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены

30.03.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены

Их будут выдавать с определённого возраста и на ограниченный период времени. Чтобы получить документ, придётся сдать теоретический экзамен и продемонстрировать умение безопасно управлять беспилотником. В случае, если владелец нарушит правила пользования – права будут аннулированы.

В Японии чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены

Речь идёт о полётах в жилых зонах. В безопасных районах пользоваться беспилотниками по-прежнему можно будет без прав.

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Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их будут...
 
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